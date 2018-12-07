Владелец застрявшего в Приморье судна КНДР ждет ослабления ветра, чтобы снять его с мели

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Владелец судна UNPHA-1 (КНДР), которое оказалось на мели у берегов Владивостока, ждет ослабления ветра и уменьшения волнения на море, чтобы осмотреть днище теплохода и принять решение о снятии его с мели. Об этом ТАСС сообщил представитель Морского спасательного-координационного центра (МСКЦ) Владивосток.

Ранее в МСКЦ Владивосток сообщили, что рыболовецкое судно КНДР, стоявшее на якоре в Амурском заливе в Приморье, из-за сильного северного ветра сдрейфовало на отмель у берега. Пострадавших нет, загрязнения воды не обнаружено.

"Сейчас судовладелец ждет улучшения погоды. Когда волны улягутся, он будет делать водолазный осмотр, для того что решить, как снимать судно с мели. Сейчас там сильное волнение, и оно, конечно, водолазам будет мешать", - сказал собеседник агентства.

Комментарием администрации морского порта Владивосток ТАСС не располагает.

В пятницу днем в Амурском заливе сохраняется ветер до 4 м/с, температура воды - около плюс 3 градусов.