Финансирование благоустройства Воркуты в 2019 году вырастет на 10 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Финансирование Воркуты в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году вырастет на 10 млн рублей до 60 млн. Власти намерены перейти от ремонтов центральных улиц к периферии, сообщил в пятницу ТАСС глава Воркуты Юрий Долгих в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

"По программе благоустройства город начал преображаться на глазах, в основном мы уделяли внимание центральным улицам - по ним проходит большая часть жителей, гости. В этом году на программу было заложено 50 млн рублей - это федеральные, региональные и муниципальные средства. В следующем году общий объем финансирования возрастет и составит 60 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Долгих добавил, что теперь власти намерены перейти от благоустройства центральных частей города к периферии. "Мы отвечаем на отклики жителей, уходим от центра. На следующий год планируются реализовать проекты Шахтерской набережной, улицы Димитрова. Там большой перечень, каждый двор берется индивидуально в зависимости от запущенности", - пояснил глава города.

Воркута - заполярный моногород в Республике Коми, третий по величине за северным полярным кругом с населением порядка 60-80 тыс. человек. Около 7 тыс. жителей заняты на угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь", на 100% принадлежит компании "Северсталь". Уголь из Воркуты почти полностью используется в металлургии.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов РФ и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.