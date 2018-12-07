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В Удмуртии закрыли детский сад, расположенный в аварийном здании

Дошкольное учреждение закрыто по требованию прокуратуры

ИЖЕВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Прокуратура добилась закрытия детского сада "Двигательский детский сад" в пригороде Воткинска, который был размещен в аварийном здании. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры Республики Удмуртия.

"Деятельность детского сада прекращена с 10 декабря, вопрос о переводе воспитанников в другие дошкольные учреждения решен", - говорится в сообщении.

Воткинская межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что стены детского сада имеют следы намокания, а некоторые участки стен разрушены, на перекрытиях найдены следы гниения, а чердачное перекрытие имеет локальное обрушение. Фундамент здания имеет просадки и расхождения в грунте, отмостка нарушена. Физический износ здания составляет 78,4%.

На сайте детского сада размещено уведомление о прекращении работы учреждения, в котором говорится, что всех детей переводят в "Болгуринский детский сад", который расположен в соседней деревне.

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