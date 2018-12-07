Псковской области требуется более 10 млрд рублей на модернизацию систем ЖКХ

ПСКОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей требуется Псковской области, чтобы привести в нормативное состояние системы тепло- и водоснабжения. Об этом сообщил ТАСС и. о. председателя госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов.
"Уровень износа коммунальной инфраструктуры в Псковской области на данный момент составляет 78%. По экспертным оценкам только для приведения в нормативное состояние систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения необходимо более 10 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что "в настоящее время назрела реформа теплоснабжения Псковской области", которая предусматривает поиск инвесторов, готовых вкладывать средства в модернизацию теплоснабжающих организаций.
Ранее псковские власти заявляли, что намерены модернизировать крупнейшее муниципальное предприятие "Псковские тепловые сети" (МП "ПТС"), которое обеспечивает теплом и горячей водой более 80% жителей и предприятий Пскова. Обновление предприятия предполагается осуществить за счет привлечения частных инвестиций и заключения концессионного соглашения.