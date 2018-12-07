Более 3,5 млрд рублей потребуется для модернизации санаторно-курортной базы ФМБА России

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Стоимость модернизации санаторно-курортной базы Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) составит более 3,5 млрд рублей. Об этом в пятницу в ходе рабочей поездки в Сочи сказал журналистам руководитель ФМБА Владимир Уйба.

"Несколько дней назад вышло распоряжение правительства по модернизации санаторно-курортного дела в России. У нас 14 санаториев в составе агентства, ... мы подготовили по всем санаториям программу модернизации. Общий объем средств, который нам необходим на модернизацию санаторно-курортной базы ФМБА России более 3,5 млрд рублей, в этом перечне средства и на модернизацию "Нарата", - сказал Уйба.

Ранее сообщалось, что ФМБА планирует модернизацию ведомственного санатория "Нарат" в Карачаево-Черкесии, специализирующегося на лечении бронхолегочной системы.

Санаторий "Нарат" расположен в городе-курорте Теберда, он рассчитан на единовременное пребывание 110 пациентов.