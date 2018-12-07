Пострадавший в шторм иранский сухогруз сняли с мели на Каспии у побережья Дагестана

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Иранский теплоход, пострадавший в результате ураганного ветра на Каспийском море, сняли с мели у побережья Дагестана, сообщил ТАСС помощник гендиректора Махачкалинского морского торгового порта Алик Абдулгамидов.

"Находившийся на рейде иранский сухогруз в прошлую пятницу (30 ноября) сорвало с якорей и вынесло на прибрежную отмель в 20 км от Махачкалы. На место ЧП вышли два буксира под командованием опытного капитана Мурада Кураева. Три дня и ночи продолжался основной этап операции. Сегодня ночью с улучшением погодных условий буксиры сняли сухогруз с мели и вывели в море", - сказал Абдулгамидов.

По его словам, утром судно завели в махачкалинский порт и пришвартовали в грузовом районе. "На борту иранского теплохода "Касра-1" груза не было, и ураганный ветер выбросил его на берег. Представители иранской судоходной компании сразу же связались с руководством Махачкалинского морского торгового порта с просьбой выслать помощь экипажу аварийного сухогруза. Штаб по его спасению возглавил гендиректор порта Мурад Хидиров", - отметил собеседник агентства.

"В настоящее время экипаж чувствует себя нормально. Судовладелец поблагодарил руководство Махачкалинского морского торгового порта за оперативные и эффективные действия по спасению аварийного иностранного судна", - заключил Абдулгамидов.