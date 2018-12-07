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Чемпионат WorldSkills

На гастрономическом фестивале в Оренбурге прошли чайная церемония и дегустация шоколада

Кондитеры из разных регионов и стран представили конфеты с различными начинками, бельгийский и французский шоколад, а также национальные сладости

ТАСС, 7 декабря. Дегустация конфет, шоколада, национальных десертов и тортов, а также чайная церемония прошли на гастрономическом фестивале "Блюда, объединяющие народы" в рамках Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, кондитеры из Оренбургской области и других регионов России и соседних государств представили конфеты с различными начинками, бельгийский и французский шоколад, торты, а также национальные сладости, например, казахское лакомство "жент"- десерт из пшенной крупы. Все угощения можно было попробовать и запить горячими напитками.

"В этом году организаторы решили обратить внимание участников на шоколад и кондитерские изделия <…> Процесс дегустации шоколада сопровождался чайной церемонией и дегустацией кофе", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля студенты колледжа сервиса Оренбургской области, победители чемпионата WorldSkills Russia продемонстрировали свое мастерство в приготовлении десертов и шоколадных фигурок, показали процессы отливки и глазирования кондитерских изделий.

Кроме того, в рамках фестиваля прошел мастер-класс сотрудницы Оренбургского музея изобразительных искусств Алены Юриковой по написанию "шоколадных" картин. Юрикова рассказала ТАСС, что на специальной бумаге размером с альбомный лист или его половину участники мастер-класса могли нарисовать картины плитками темного и белого шоколада, растопленными в посуде для фондю. "Мы предлагали по мотивам нашей музейной коллекции раскрасить работы, которые представлены в самом музее - натюрморты, матрешку, жостовский поднос", - рассказала она. По ее словам, в ходе мастер-класса съедобные краски можно было пробовать на вкус прямо с кисточки.

Восьмой международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии", посвященный развитию информационных технологий, проходит в Оренбургской области с 5 по 7 декабря. В мероприятии принимают участие порядка 3,5 тыс. человек, в том числе представители Китая, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана.

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