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Власти Крыма с 2016 года вдвое увеличили субсидии на проезд льготников

Глава республики Сергей Аксенов отметил готовность властей региона поддерживать перевозчиков, но с условием выполнения ими взятых на себя обязательств

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма по итогам текущего года потратят 1,6 млрд рублей из республиканского бюджета на компенсации за перевозку льготников в пассажирском транспорте. По сравнению с 2016 годом объем компенсаций перевозчикам вырос в два раза, при этом число льготников не изменилось, написал в пятницу на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

"Из республиканского бюджета с каждым годом выделяется все больше средств на компенсации за перевозку льготных категорий граждан. Если в 2016 году общая сумма на данную компенсацию составляла 800 млн рублей, то сегодня эта цифра увеличилась до 1,6 млрд рублей. При этом количество льготников не изменилось", - написал Аксенов.

Ранее власти Крыма отмечали, что жители Симферополя жалуются на давку в общественном транспорте и на большие интервалы в движении автобусов частных перевозчиков, которые также практически не выходят на маршруты вечером.

Аксенов отметил, что власти Крыма готовы поддерживать перевозчиков, но с условием выполнения ими взятых на себя обязательств. По его словам, сейчас поведение перевозчиков "вызывает недоумение и справедливое возмущение", власти каждую неделю будут встречаться с перевозчиками.

Глава Крыма подчеркнул, что повышение тарифа на пассажирские перевозки возможно только при условии соблюдения перевозчиками расписания, чистоты в салонах и при изменении культуры перевозок. Власти, со своей стороны, пообещали структурировать реестр льготных категорий.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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