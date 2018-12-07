Природоохранный режим обеспечат в границах горы Железной в курортном регионе Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья завершили работы по установлению границ краевого памятника природы "Гора Железная". Это позволит обеспечить там более строгий природоохранный режим, сообщает в пятницу пресс-служба краевого минприроды.

"Установление и утверждение границ позволит обеспечить охрану памятника природы и привлекать нарушителей установленного режима к административной ответственности", - приводит пресс-служба слова министра Андрея Хлопянова.

Гора Железная расположена севернее самого большого лакколита Кавказских Минеральных Вод - горы Бештау, и отделена от нее глубокой седловиной, в которой находится город-курорт Железноводск. Гора имеет форму конуса диаметром 1,8 км с площадкой на вершине размером 200 кв. метров. По ее периметру находятся 23 источника минеральных вод, в местах излияния которых образовались натечные травертины. Выпадающие в осадок из вод гидрооксиды железа придают им ржавый цвет, в связи с чем гора получила свое название.

Ранее сообщалось, что сегодня в регионе функционирует 107 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью более 106 тыс. гектаров. Краевое Минприроды уже подготовило более 80 нормативных правовых актов по вопросам создания ООПТ. Это позволило утвердить границы 27 заказников и 30 памятников природы, установив на их территории режим особой охраны. Созданы заказники "Маныч-Гудило" и "Озеро Тамбукан", увеличены площади заказников "Александровский", "Сафонова дача", "Стрижамент", "Соленое озеро" и других.