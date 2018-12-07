{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калининграде создадут фестивальную дирекцию для проведения массовых мероприятий

Министр культуры региона отметил, что задачей структуры будет контроль расходования выделяемых из бюджета средств

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области приняли решение о создании в регионе фестивальной дирекции для поддержки массовых мероприятий и оптимизации расходов областного бюджета на их проведение. Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Фестивальная дирекция будет отвечать за проведение мероприятий, в том числе фестивалей "Балтийские дебюты", "Балтийские сезоны", фестиваля короткометражного кино "Короче" и подобных мероприятий", - сказал министр, уточнив, что в компетенции новой структуры будет входить в том числе контроль расходования средств, которые выделяются на их поддержку из бюджета области.

Фактические областные власти соберут в одну структуру специалистов, которые ранее представляли интересы областного министерства культуры и туризма в различных организациях, например, в театре эстрады "Янтарь Холл", где проходит значительное число фестивалей, пояснил министр. Он подчеркнул, что область не планирует вторгаться в деятельность непосредственных организаторов фестивалей, задача - эффективное использование государственных денег.

"Если мы выделяем на фестиваль какую-то сумму денег, то нам совершенно точно, нужно понимать, что эти деньги потрачены эффективно, а не просто так, потому что организатору захотелось поставить какой-то необычный арт- объект", - сказал министр, пояснив, что один из важных критериев эффективности мероприятия - это привлечение к нему внимания, в том числе с точки зрения развития туризма.

Средства, которые удастся сэкономить за счет оптимизации расходов, могут быть направлены на поддержку новых перспективных проектов, добавил собеседник агентства. Структура официально начнет работу ориентировочно с 9-10 января.

Теги
РоссияКалининградская область
Картина Виталия Воловича продана на благотворительной "Екатерининской ассамблее" на Урале
Все вырученные на ассамблее средства направят на проект "Русфонда", который помогает обеспечивать больных детей аппаратами искусственной вентиляции легких
Читать полностью