В Калининграде создадут фестивальную дирекцию для проведения массовых мероприятий

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области приняли решение о создании в регионе фестивальной дирекции для поддержки массовых мероприятий и оптимизации расходов областного бюджета на их проведение. Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Фестивальная дирекция будет отвечать за проведение мероприятий, в том числе фестивалей "Балтийские дебюты", "Балтийские сезоны", фестиваля короткометражного кино "Короче" и подобных мероприятий", - сказал министр, уточнив, что в компетенции новой структуры будет входить в том числе контроль расходования средств, которые выделяются на их поддержку из бюджета области.

Фактические областные власти соберут в одну структуру специалистов, которые ранее представляли интересы областного министерства культуры и туризма в различных организациях, например, в театре эстрады "Янтарь Холл", где проходит значительное число фестивалей, пояснил министр. Он подчеркнул, что область не планирует вторгаться в деятельность непосредственных организаторов фестивалей, задача - эффективное использование государственных денег.

"Если мы выделяем на фестиваль какую-то сумму денег, то нам совершенно точно, нужно понимать, что эти деньги потрачены эффективно, а не просто так, потому что организатору захотелось поставить какой-то необычный арт- объект", - сказал министр, пояснив, что один из важных критериев эффективности мероприятия - это привлечение к нему внимания, в том числе с точки зрения развития туризма.

Средства, которые удастся сэкономить за счет оптимизации расходов, могут быть направлены на поддержку новых перспективных проектов, добавил собеседник агентства. Структура официально начнет работу ориентировочно с 9-10 января.