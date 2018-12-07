Кировская область намерена продвигать дымковскую игрушку в качестве бренда региона

КИРОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Кировская область планирует в ближайшее время зарегистрировать наименование "Дымковская игрушка" для дальнейшего продвижения традиционного промысла с четырехсотлетней историей в качестве регионального бренда, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного правительства. По мнению властей, это повысит узнаваемость региона как в России, так и за рубежом.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила всем сенаторам организовать регистрацию как минимум двух региональных брендов до конца 2018 года. Третьего декабря Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при верхней палате парламента сообщила, что уже есть первые результаты: в Астраханской области зарегистрировали бренд "Астраханская вобла" и "Астраханский верблюд", в Белгородской области - "Старооскольская глиняная игрушка", в Башкирии - традиционный музыкальный инструмент курай. Матвиенко призвала обратить внимание, чтобы регистрируемые бренды были конкурентоспособными.

"В Кировской области работу по регистрации наименования места происхождения товара ведут производители дымковской игрушки, в ближайшее время свидетельства должны получить "Союз художников России - Народный художественный промысел "Дымковская игрушка", ООО "Центр народных промыслов и ремесел Вятка" и ООО "Художественные мастерские "Дымковская игрушка". Зарегистрированное наименование "Дымковская игрушка" в дальнейшем станет региональным брендом, что повысит узнаваемость региона, как в России, так и за рубежом", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказала ТАСС министр экономического развития и поддержки предпринимательства области Наталья Кряжева, дымковская игрушка является одним из самых ярких и самобытных народных художественных промыслов Кировской области.

"Дымковская глиняная игрушка по праву считается настоящим символом Вятского края. Уникальность ее заключается в неповторимости каждого изделия, так как оно является произведением одного мастера, а ее отличительной особенностью считается характерный орнамент росписи и декорирование натуральным сусальным золотом. Благодаря четырехвековой истории народного ремесла дымковская глиняная игрушка стала одним из самых известных глиняных промыслов в России", - сказала министр.

Сейчас в Кировской области два предприятия имеют свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, в частности, компания "Минеральные воды" в 2003 году получила свидетельство на минеральную воду "НИЖНЕ-ИВКИНСКАЯ № 2К", а "Кондитерская компания Дымка" зарегистрировала "Нолинский пряник" в 2012 году.

Дымковская игрушка

Дымковский народный промысел существует более 400 лет, он появился в слободе Дымково, расположенной в заречной части города Кирова. В весенний период эту местность затапливает, глина, тщательно перемешанная с мелким речным песком, с давних пор служила материалом для производства игрушки.

Со временем в Дымкове сложилась потомственная традиция изготовления глиняной игрушки по женской линии, передаваемая от матери к дочери. Летом мастерицы копали и месили глину, толкли вручную и растирали в краскотерках комовой мел, с осени до весны лепили, сушили, обжигали изделия, белили мелом, разведенным на снятом коровьем молоке, красили яичными красками и украшали несложным орнаментом, используя, в основном, красный, желтый, синий, зеленый цвета.