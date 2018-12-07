В Туле открылся проект "Новогодняя столица России" с выступления звезд фигурного катания

ТУЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Известные российские фигуристы, среди которых Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман Костомаров, выступили в пятницу на торжественной церемонии открытия проекта "Тула - Новогодняя столица России". Праздничные мероприятия в рамках проекта будут проходить в Туле ежедневно до 7 января 2019 года, сообщил журналистам губернатор региона Алексей Дюмин.

Проект "Новогодняя столица России" реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Статус новогодней столицы Тула получила в январе 2018 года, приняв эстафету от Ханты-Мансийска.

"На целый месяц Тула превращается в новогодний сказочный город. Этот проект, к которому мы готовились на протяжении долгого времени, выполнили большой комплекс работ, начиная, в первую очередь, с обеспечения безопасности, транспортной логистики, готовности точек общепита, отелей и гостиниц. У нас появились новые городские пространства, которые мы задействуем под проведение праздничных мероприятий", - сказал Дюмин.

Одной из таких площадок стал губернский каток с искусственным ледовым покрытием, он расположен на площади им. Ленина рядом с главной новогодней елкой Тулы. На его открытии со специально подготовленной новогодней программой выступили российские фигуристы Алексей Ягудин, Аделина Сотникова, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Оксана Домнина и Максим Шебалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Сергей Кузнецов, Сергей Якименко, Владимир Беседин и Алексей Полищук.

Гостиная Деда Мороза и белые медведи

Днем в пятницу в Тульском кремле открылась гостиная Деда Мороза, в праздничной церемонии приняли участие Деды Морозы и Снегурочки из разных регионов, в том числе из Казани, Вологды, Владимира, Ярославля, Тамбова и Ханты- Мансийска. Гостиная представляет собой кристальный светящийся дворец, в центре которого - хрустальный трон. "В гостиной работают новогоднее кафе, зона мастер-классов и детская интерактивная зона", - отметили в оргкомитете проекта.

Еще одной площадкой праздника стала Казанская набережная Упы, где показали "Северное шоу" - жителей и гостей города встречали ростовые куклы белых медведей, всех желающих катали на упряжке северных оленей из Мурманска. Шоу-программа повторится 8 и 9 декабря. "Здесь же работают интерактивные зоны, где можно увидеть танцы северных народов, послушать горловое пение, игру на варгане, научиться делать амулеты и обереги", - сказали организаторы.

До 9 декабря будет работать и Всероссийская выставка-ярмарка сувенирной и новогодней продукции, на которой представлены изделия ручной работы, выполненные мастерами из 17 регионов РФ.

В ожидании гостей

По данным пресс-службы правительства региона, Тула благодаря проекту "Новогодняя столица России" попала в Топ-5 путешествий на уик-энд, составленным аналитическим агентством "ТурСтат", наряду с Санкт-Петербургом, Удмуртией, Кировской областью и Пензой.

Координировать поток всех желающих посетить мероприятия проекта будут около 400 волонтеров. Штаб по приему и туристов открылся в пятницу в Тульском кремле, и будет работать в течение месяца. "Мы ожидаем большое количество гостей, в том числе иностранных туристов, наши отели, гостиницы по поступившим заявкам уже забронированы на 95% на месяц вперед", - отметил Дюмин.