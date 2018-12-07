Кадыров призвал убрать блок-посты на федеральной трассе Ростов - Баку

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова убрать блок-посты касается федеральной трассы Ростов - Баку, сообщил в пятницу пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.
Ранее сообщалось, что Кадыров в ходе медиафорума в Грозном призвал убрать посты между регионами.
"Оно (заявление Кадырова) касается блок-постов на федеральной трассе Ростов - Баку. Рамзан Ахматович [Кадыров] предложил демонтировать эти сооружения… Он убежден, что пользы для безопасности, профилактики терроризма и экстремизма от постов нет никакой. Если они сооружены для выявления и задержания опасных бандитов, то какой бандит поедет через федеральный КПП, когда есть сотни параллельных дорог, спросил Рамзан Кадыров", - написал Каримов на своей странице в Instagram.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал очень важное заявление. Оно касается блок-постов на федеральной трассе Ростов-Баку. Рамзан Ахматович предложил демонтировать эти сооружения, напоминающие крепости, ДОТы, ДЗОТы и железобетонные бункеры. Он убеждён, что пользы для безопасности, профилактики терроризма и экстремизма от постов нет никакой. Если они сооружены для выявления и задержания опасных бандитов, то какой бандит поедет через федеральный КПП, когда есть сотни параллельных дорог, спросил Рамзан Кадыров. Он убеждён, что вреда для СКФО, регионов и страны в целом намного больше, чем пользы. На постах скапливается огромное количество машин, возникают препятствия быстрому перемещению скоропортящейся сельхозпродукции, нарушаются права граждан на свободу беспрепятственного передвижения внутри страны, создаются условия для злоупотреблений служебным положением. По мнению Рамзана Кадырова особенно опасно то, что волей-неволей в головы всех, кто едет по дорогам Северного Кавказа, закладывается устойчивая мысль о нахождении Юга России чуть ли не на осадном положении, нестабильности, разгуле преступности и терроризма, хотя по многим показателям обстановка в регионах СКФО более стабильна, чем где-либо. Заявление Рамзана Кадырова прозвучало в присутствии Полпреда Президента РФ в СКФО Александра Матовникова, министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева и глав всех регионов СКФО. Они аплодировали, что следует воспринимать, как свидетельство одобрения и готовности решать проблему. Водители-дальнобойщики и таксисты говорят, что при поездке из Махачкалы или Грозного в Ставрополь или Пятигорск половина времени тратится на очереди при проезде через блок-посты, а также на так называемые досмотры салонов и багажников, не предусмотренных законом. #kadyrov_95 #chechnya #grozny #kadyrov #skfo ГОЛОСУЕМ: КТО ЗА ТО, ЧТОБЫ УБРАТЬ ПОСТЫ, СТАВИТ
Он добавил, что, по мнению Кадырова, вреда для СКФО и всей страны от блок-постов на федеральной трассе в целом намного больше, чем пользы.
"На постах скапливается огромное количество машин, возникают препятствия быстрому перемещению скоропортящейся сельхозпродукции, создаются условия для злоупотребления служебным положением. По мнению Рамзана Кадырова, особенно опасно то, что волей-неволей в головы всех, кто едет по дорогам Северного Кавказа, закладывается устойчивая мысль о нахождении Юга России чуть ли не на осадном положении, нестабильности, разгуле преступности <…> хотя по многим показателям обстановка в регионах СКФО более стабильна, чем где-либо", - пояснил пресс-секретарь главы Чечни.