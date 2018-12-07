Кадыров призвал убрать блок-посты на федеральной трассе Ростов - Баку

"Оно (заявление Кадырова) касается блок-постов на федеральной трассе Ростов - Баку. Рамзан Ахматович [Кадыров] предложил демонтировать эти сооружения… Он убежден, что пользы для безопасности, профилактики терроризма и экстремизма от постов нет никакой. Если они сооружены для выявления и задержания опасных бандитов, то какой бандит поедет через федеральный КПП, когда есть сотни параллельных дорог, спросил Рамзан Кадыров", - написал Каримов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что, по мнению Кадырова, вреда для СКФО и всей страны от блок-постов на федеральной трассе в целом намного больше, чем пользы.

"На постах скапливается огромное количество машин, возникают препятствия быстрому перемещению скоропортящейся сельхозпродукции, создаются условия для злоупотребления служебным положением. По мнению Рамзана Кадырова, особенно опасно то, что волей-неволей в головы всех, кто едет по дорогам Северного Кавказа, закладывается устойчивая мысль о нахождении Юга России чуть ли не на осадном положении, нестабильности, разгуле преступности <…> хотя по многим показателям обстановка в регионах СКФО более стабильна, чем где-либо", - пояснил пресс-секретарь главы Чечни.