В рамках нацпроекта в Ингушетии построят 29 образовательных учреждений до конца 2021 года

МАГАС, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 12 школ и 17 детсадов в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Демография", рассказал ТАСС в пятницу начальник отдела проектной деятельности аппарата правительства Ингушетии Бекхан Мальсагов.

"Согласован проект по строительству в 2019-2021 годы в регионе 17 детсадов с ясельными группами для детей от двух месяцев и до трех лет Каждый детсад будет рассчитан на 220 мест, из которых 60 - это места в ясельных группах. Также до конца 2021 года в республике запланировано строительство 12 школ, каждая из которых рассчитана на 720 ученических мест, и дополнительного корпуса на 250 мест для одной из школ в сельском поселении Яндаре", - сказал Мальсагов.

По его словам, школы и детские сады будут построены в трех городах республики и семи сельских поселениях. В рамках нацпроекта предусмотрено строительство спортплощадок и физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).

"Планируется также строительство в муниципалитетах республики 50 многофункциональных спортплощадок и 14 ФОК", - добавил Мальсагов.

Ранее минобрнауки региона сообщило, что в течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом более 8 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации. Также в республике ликвидировано трехсменное обучение, а двухсменное сокращено на 27% за последние годы.