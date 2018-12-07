Роспотребнадзор объяснил отмену в Воронеже концерта группы IC3PEAK антисанитарией в клубе

ВОРОНЕЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области обнаружили антисанитарные условия в воронежском бильярдном клубе "12", из-за которых в четверг при поддержке полиции был отменен концерт группы IC3PEAK. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее сообщалось, что в четверг с 19:00 мск в воронежском бильярдном клубе "12" был запланирован концерт московской группы IC3PEAK, но он продлился всего 35 минут и был отменен по требованию полиции. Как рассказала ТАСС представитель клуба, около 16:00 мск в клуб пришли представители Роспотребнадзора, которые потребовали закрыть клуб из-за якобы случившегося в среду отравления посетителя бутербродом. По ее словам, на концерт собралось около 200 зрителей, которых заставили выйти из помещения, но люди не разошлись, а стали петь песни группы IC3PEAK на улице возле бара.

"На основании поступившего обращения гражданина о пищевом отравлении и об антисанитарном состоянии помещений организации ООО "Вегас" (юридическое лицо, ведущее зрелищно-развлекательную деятельность в воронежском бильярдном клубе "12") было принято решение, согласованное с прокуратурой Воронежской области, о проведении в четверг внеплановой выездной проверки... Законный представитель юридического лица вызван для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП ("Нарушение санитарно- эпидемиологических требований к организации питания населения")", - сообщили в ведомстве.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, полицию пришлось вызвать потому, что в помещении клуба находились "неизвестные лица, которые не представлялись, высказывались в грубой форме, препятствовали проведению проверки".

"Проверка выявила нарушения санитарного законодательства, которые могли послужить угрозой причинения вреда здоровью граждан, возникновения инфекционных заболеваний, острых пищевых отравлений", - уточнили в пресс-релизе.

О группе IC3PEAK

Это электронная музыкальная группа из Москвы, ее участники - Анастасия Креслина и Николай Костылев. Группа была создана в 2013 году, записаны четыре альбома: два на русском языке, два - на английском. Отмены концертов группы начались 1 декабря, когда полицейские задержали музыкантов в Новосибирске, спустя несколько часов их отпустили, отменив выступление без указания причин. Спустя три дня сорвать концерт группы попытались и в Саратове, он начался с задержкой на час после проверки здания на наличие взрывчатых веществ. В Воронеже вначале концерт был запланирован в помещении концерт-холл Station Mir, но заведение не смогло принять группу, так как у них случилась проблема с подачей электроэнергии.