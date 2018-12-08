В Дагестане ведутся расследования по объектам незавершенного строительства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ряд расследований ведется в Дагестане по объектам незавершенного строительства, сообщил ТАСС глава республики Владимир Васильев в кулуарах съезда "Единой России", комментируя анализ Счетной палаты РФ по объектам незавершенного строительства.

В октябре Счетная палата РФ сообщила о проведенном анализе объектов незавершенного строительства в республиках СКФО. Дагестан, согласно этому анализу, занял второе место после Чечни по количеству объектов, приостановленных без консервации. По данным Счетной палаты, отсутствие данной процедуры ведет к разрушению уже созданных конструкций.

"По этому вопросу ведется целый ряд расследований, мы работаем системно, начиная с министра строительства", - сказал Васильев.

Ранее сообщалось, что в соответствии с бюджетной отчетностью консолидированных бюджетов субъектов СКФО общее количество объектов незавершенного строительства по состоянию на 1 января 2018 года составило 4038 объектов, из них за счет средств федерального бюджета софинансировался 1531 объект. Общая сумма вложений в эти объекты незавершенного строительства составила 160,6 млрд рублей.