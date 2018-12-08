Подрядчик реконструкции аэропорта на Соловках приступил к работам

ТАСС, 8 декабря. Компания "Стройтрансгаз", которая стала подрядчиком реконструкции аэропорта на Соловках, приступила к работам. Об этом ТАСС сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия".

"Закончен конкурс, идут завершающие процедуры, компания "Стройтрансгаз", которая победила, будет заниматься этим проектом. Это достойный партнер, который имеет опыт строительства таких объектов и на Дальнем Востоке, и в центральной полосе России, - сказал Игорь Орлов. - Они [работы] уже начались. Мы в этом году уже должны выплатить авансовые платежи".

По его мнению, проект реконструкции аэропорта - непростой вызов для подрядчика, потому что объект находится на островной территории. "Остров сложен тем, что нужно завозить многое, создавать инфраструктуру для строительства, она должна быть временной и не нарушать историческое место, учитывать статус объекта ЮНЕСКО", - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции аэропорта предусматривает строительство служебно-пассажирского здания с привокзальной площадью, объектов метеорологического и орнитологического обеспечения полетов, контрольно-пропускного пункта, склада техники и оборудования, открытой стоянки для двух пожарных автомобилей, резервуаров противопожарного запаса воды, объектов электроснабжения, а также комплекса очистных сооружений поверхностных стоков с резервуар-накопителем бытового стока и насосной станцией.

Аэропорт Соловки располагается на Соловецких островах в Архангельской области, он выполняет роль регионального авиатранспортного узла, осуществляющего регулярные авиарейсы и обслуживание самолетов. Аэропорт располагает одной взлетно-посадочной полосой, протяженность которой 1500 м при ширине в 36 м. Посадочная площадка способна принимать самолеты L-410, Ан-2, Ан-24, Ан-26, Як-40, ЕМВ-120, вертолеты Ми-8 и их модификации. Общая стоимость работ по модернизации аэропорта на Соловецких островах оценивается в 2,5 млрд рублей, завершить реконструкцию планируется в 2021 году.