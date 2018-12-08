Более 440 млн рублей направили в КЧР на поддержку малообеспеченных многодетных семей

ЧЕРКЕССК, 8 декабря /ТАСС/. Малообеспеченные семьи Карачаево-Черкесии (КЧР), в которых родился третий и последующий ребенок, с начала 2018 года получили более 440 млн рублей социальной поддержки, сообщили ТАСС в министерстве труда и соцразвития республики.

"На 1 декабря в республике 4300 получателей такой меры соцподдержки. На соответствующие выплаты с начала года направлено более 440 млн рублей, из которых 228,4 млн средства республиканского бюджета. Пособия выданы на детей, рожденных в 2015-2018 годах", - сказали в министерстве, отметив, что выплаты возобновлены в 2018 году по инициативе главы КЧР Рашида Темрезова.

По данным министерства, среднем в год в Карачаево-Черкесии рождается 1,8 тыс. детей, которые являются третьими и последующими в семьях.

Размер ежемесячных выплат в текущем году составляет 9231 тыс. рублей. Согласно региональному закону, они производятся до достижения ребенком трехлетнего возраста. Право на эту меру социальной поддержки имеют семьи, которые проживают в КЧР не менее трех лет, и где оба родителя - граждане России.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года парламент КЧР поддержал инициативу о продлении действия выплат на третьего ребенка. До этого на такие выплаты имели право семьи с доходом ниже прожиточного минимума, в которых третий и последующий ребенок родились с 2014 по 2016 год.