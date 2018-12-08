Власти Кисловодска будут развивать построенный к ЧМ-2018 спорткомплекс

КИСЛОВОДСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Кисловодска будут развивать спортивный комплекс, построенный в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал ТАСС в субботу заместитель главы администрации Кисловодска Александр Данилов.

"С появлением нового поля, оставшегося городу в наследие от прошедшего футбольного чемпионата, футбол у нас стал развиваться еще активнее. У нас большие планы на него, ведь здесь остается натуральный газон. Здесь появятся тренировочные площадки и для других видов спорта, это будет большой комплекс спортивных сооружений на въезде в город", - сказал Данилов во время открытия турнира Любительской лиги по футболу среди производственных коллективов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в турнире участвуют 14 команд, в том числе сборная администрации Кисловодска, Молодежной палаты при Думе города, сборные санаториев, правоохранительных органов, представители бизнес-сообщества, ресурсоснабжающих организаций, а также команды ветеранов спорта. Турнир посвящен памяти судьи Республиканской категории, тренера по футболу Неофите Георгиевича Бурсаниди, который внес большой вклад в развитие этого вида спорта на Кавминводах. Играть команды будут по выходным на протяжении всего декабря, по семь - девять матчей в день, сообщили в пресс-службе.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года прошли с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. В рамках подготовки к чемпионату в Ставропольском крае было построено пять тренировочных площадок для команд-участниц: по одной в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове, и две - в Железноводске. Все поля и инфраструктура строились по стандарту FIFA, общая стоимость работ составила 790 млн рублей, из них 635 млн - средства федерального бюджета. После чемпионата все площадки передали местным властям и сейчас на них занимаются детско-юношеские футбольные клубы, организована спортивная работа.