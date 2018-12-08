Власти КБР прогнозируют максимальную загрузку отелей Приэльбрусья в новогодние каникулы

НАЛЬЧИК, 8 декабря. /ТАСС/. Большинство номеров в гостиницах и отелях Приэльбрусья (Кабардино-Балкария) уже забронированы на новогодние каникулы. Власти прогнозируют максимальную загрузку средств размещения в этот период на горнолыжном курорте, сообщили ТАСС в министерстве курортов и туризма КБР.

"На сегодняшний день загрузка средств размещений близка к максимальной. По предварительным данным, в новогодние праздники отели в районе поляне Азау будут заполнены практически на 100%, в гостиницах, расположенных на поляне Чегет и поблизости, пока еще можно найти свободные номера", - сказали в пресс-службе министерства.

В новогодние каникулы курорт принимает до 40-50 тыс. человек. Горнолыжный сезон в 2018 году на Эльбрусе открылся 1 декабря, на месяц позже, чем годом ранее. Причиной позднего открытия стало недостаточное количество снега, пока на курорте для катания открыты не все трассы, в частности, закрыта горнолыжная трасса от станции "Кругозор" до станции "Азау".

Руководство курорта "Эльбрус" прогнозирует рост туристического потока во время горнолыжного сезона 2018-2019 годов на уровне 10%. Во время сезона 2017-2018 годов на курорте отдохнули 180 тыс. человек. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии работает более 30 лет. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в России и в Европе. Нижняя станция подъемника расположена на высоте 3 тыс. 455 метров, верхняя - на высоте 3 тыс. 847 метров.