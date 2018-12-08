Глава Дагестана надеется, что будущий мэр сможет создать в Махачкале "кусочек Москвы"

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев надеется, что будущий мэр Махачкалы сможет создать в дагестанской столице "кусочек Москвы". Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах съезда "Единой России".

Ранее Васильев заявлял, что глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев может возглавить мэрию Махачкалы. Руководитель республики отметил, что Дадаев - "дагестанец, молодой, энергичный, хорошо организуемый".

"Стать мэром может только человек, который превосходит этого кандидата, что я предлагаю, если будет превосходить - замечательно. И тогда, я думаю, мы сможем сделать небольшой кусочек Москвы в Махачкале в центре <...> - я на это рассчитываю", - сказал Васильев.

По его словам, для развития региона, руководящие должности в регионе должны занимать современные специалисты, обладающие современными технологиями.

"В моем понимании нам нужно не экстенсивно догонять - мы отстали по ряду позиций серьезно, - а интенсивно. А для этого нужно использовать тех, кто уже обладает современными технологиями в решении вопросов урбанистических, экономических, финансовых", - добавил глава Дагестана.

История вопроса

Должность мэра Махачкалы занимал Абусупьян Гасанов, в ноябре его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий. Девятого ноября временно исполняющим обязанности городского главы после задержания врио главы Абусупьяна Гасанова был назначен заместитель мэра Махачкалы Мурад Алиев.

Гасанов стал врио города с 22 января после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Уголовное дело в отношении Мусаева было возбуждено 18 января. Он подозревался в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. 20 января он был задержан, на следующий день Советский районный суд Махачкалы санкционировал арест Мусаева. 26 января Ессентукский городской суд Ставропольского края по ходатайству следствия отстранил Мусаева от должности мэра Махачкалы.

Дело в отношении чиновника рассматривалось в особом порядке, так как он признал вину. Советский районный суд Махачкалы 15 октября приговорил Мусаева к четырем года колонии общего режима. Ему также запрещено в течение трех лет занимать должности гражданской и муниципальной службы. Защита обжаловала приговор.