Рыбакам Бурятии, потерявшим работу из-за запрета на вылов омуля, окажут господдержку

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Господдержка рыбаков в Бурятии, потерявших постоянный заработок после запрета на вылов байкальского омуля, будет оказываться на протяжении всего периода его действия. Об том сообщил ТАСС в кулуарах съезда партии "Единая Россия" глава республики Алексей Цыденов.

"Без официальной работы у нас осталось 104 человека - это те, которые официально потеряли работу из-за этого [запрета]. Для них на весь период действия запрета предусматривается программа поддержки. Работодатели создают отдельное рабочее место для этих людей, и мы субсидируем фонд заработной платы", - сказал Цыденов.

Минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы Севера (КМНС). Возможность забора рыбы есть также у ученых - в целях изучения и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.

В Бурятии после введения омулевого моратория официально без работы остались несколько сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК), работники которых занимались выловом байкальского эндемика и его переработкой. Сразу после его введения местные власти пообещали оказать рыбакам, которые потеряли основную работу, помощь: людям предлагали переобучиться, получить другую профессию, переехать в другое место с правом компенсации затрат на переезд.

Позже стало известно, что власти решили возмещать работодателям часть затрат на зарплату. Ранее председатель СПК "Кабанский рыбзавод" Сергей Пушкарев сообщал ТАСС, что это 11 тыс. рублей на одного человека.