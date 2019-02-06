Межведомственная группа будет бороться с браконьерством в Ингушетии

МАГАС, 6 февраля. /ТАСС/. Общественники, главы муниципалитетов и правоохранители Ингушетии войдут в рабочую межведомственную группу, которая будет бороться с массовым браконьерством в регионе, написал в своем аккаунте в Instagram глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"По результатам 14 рейдов по выявлению браконьерства с конца декабря 2018 года обнаружено 26 нарушений. Поручил руководству правоохранительных органов по Ингушетии совместно с общественниками и главами муниципалитетов создать рабочую межведомственную группу в целях проведения совместных рейдов по выявлению и пресечению незаконной охотничьей деятельности на территории региона, в том числе в ночное время суток", - написал Евкуров.

Как сообщает пресс-служба главы республики, на очередном заседании экологического совета в среду Евкуров выразил мнение, что эта статистика является результатом ненадлежащего контроля со стороны егерского состава и надзорного ведомства.

"В отношении всех нарушителей законодательства возбуждены административные дела, по всем фактам выявленных нарушений проведена служебная проверка, в результате которой уволены четыре специалиста регионального Минприроды, в отношении еще троих служебная проверка продолжается", - передает пресс-служба слова министра природных ресурсов региона Магомеда Бабхоева.