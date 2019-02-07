Законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора Сахалина приняли в I чтении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Изменения в региональный закон "О выборах губернатора Сахалинской области", согласно которым участвовать в выборах смогут самовыдвиженцы, в четверг в первом чтении приняли местные парламентарии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"За - 25 голосов, единогласно", - огласил итоги голосования заместитель председателя областной думы Александр Ивашов.

Согласно действующему закону "О выборах губернатора Сахалинской области", кандидатами могут стать только представители избирательных объединений - политических партий или их региональных отделений.

Как пояснила присутствовавшая на заседании глава избирательной комиссии региона Виктория Черкасова, для регистрации кандидата-самовыдвиженца будет необходимо получить не менее 0,5% подписей от общего количества зарегистрированных в области избирателей, а также подписи депутатов 14 муниципальных образований региона (всего в области 18 муниципальных образований).

"Этот принцип [допуска к участию в выборах кандидатов-самовыдвиженцев] демократичен и продиктован временем", - считает Черкасова.

Помимо допуска к участию в выборах самовыдвиженцев, законопроектом предлагается повысить предельный размер избирательного фонда кандидата в губернаторы Сахалина: эту планку планируется зафиксировать на уровне 50 млн рублей.

В конце 2018 года вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил в Южно-Сахалинске врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который заявил, что намерен участвовать в выборах губернатора, которые состоятся в сентябре 2019 года, в качестве самовыдвиженца.