Красноярские медики успешно испытали аппарат, ускоряющий заживление ран

ТАСС, 8 февраля. Аппарат, ускоряющий в два раза заживление сложных ран, успешно испытали сотрудники Красноярского государственного медицинского университета. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Прибор успешно прошел испытания в Красноярском государственном медицинском университете и находится на этапе сертификации", - сказали в пресс-службе.

В "Росэлектронике" уточнили, что предприятие-разработчик НПП "Радиосвязь" в ближайшее время поставит красноярским медикам еще несколько приборов.

"Аппаратура вакуумирует и санирует гнойные раны и полости за счет создания отрицательного локального давления и введения раствора антисептиков. В результате продолжительность заживления сложных ран сокращается в два раза", - рассказали в холдинге.

Благодаря использованию данного аппарата можно избежать ежедневных перевязок. Режим давления с помощью электроники может оперативно меняться в зависимости от характера и сложности раны, темпов ее заживления. В результате уменьшается воспаление, отек, размер раны и сроки выздоровления. Аппарат вакуум-инстилляционной терапии может применяться в стационаре, в полевых условиях (для лечения раненых на поле боя), а также на дому.