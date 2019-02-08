Особняк из "Двенадцати стульев" в центре Ростова-на-Дону могут превратить в музей города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону рассматривают возможность создания музея города в дореволюционном особняке, известном как доходный дом Кисина. В советские годы в здании располагалось адресное бюро, упомянутое в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что музей создадут в 2019 году в честь 270-летия образования Ростова-на-Дону. Речь шла о том, что муниципалитет сам найдет помещение, предпочтительно, красивое историческое здание в центре города.

"В качестве вариантов размещения музея истории города рассматривается в том числе здание по ул. Московская, 72. Прорабатывается вопрос о месте расположения объекта, необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ с последующим оснащением. Жители города смогут принять участие в наполняемости фондов музея предметами, посвященными истории города", - сообщили в пресс-службе, добавив, что дата открытия музея пока не известна.

Как пояснил ТАСС руководитель ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, по этому адресу находится доходный дом купцов Кисина и Фроймович. Зданию, которое с 1998 года является памятником истории и культуры регионального значения, в этом году исполняется 120 лет.

Однако это не единственный вариант размещения музея. "На эту же роль выдвигали здание шахматного клуба на проспекте Чехова. Потом было здание бывшего наркоконтроля, потом домик Врангеля. На сегодняшний день, насколько я знаю, рассматривается также здание бывшего департамента ЖКХ", - сказал Кожин.

До революции на первом этаже в доме Кисина размещались магазины готового платья, на двух других этажах располагались квартиры, которые снимали ростовские врачи и адвокаты. В советское время на первом этаже появилось адресное бюро, которое писатели Ильф и Петров прославили в романе "Двенадцать стульев".