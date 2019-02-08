Муниципальные власти регионов РФ просят активнее привлекать их к реализации нацпроектов

ТАСС, 8 февраля. Власти субъектов РФ должны активнее привлекать советы муниципальных образований при реализации национальных проектов. Такая рекомендация включена в итоговую резолюцию прошедшего в пятницу в Госдуме съезда Общероссийского Конгресса муниципальных образований.

Кабмину, в частности, предложено внести в методические материалы по реализации национальных проектов в регионах "рекомендации по включению руководителей или уполномоченных представителей советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации в составы участников региональных проектных офисов". Кроме того, участники съезда призвали предусмотреть механизм "учета мнения населения муниципальных образований" при принятии законодательных и административных решений, касающихся нацпроектов.

Ряд рекомендаций съезда носит и экономический характер. К примеру, правительству предложено разработать модельные бюджеты для муниципальных образований, а также утвердить механизм списания их задолженностей "по уплате штрафов и взысканий по исполнительным производствам", которые они не могут погасить из-за отсутствия средств. Госдуме в свою очередь рекомендовано "отменить обязанность уплаты налогов на землю и имущество для учреждений социальной сферы".

Как отметил, выступая на пленарном заседании съезда, вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, "роль и участие органов местного самоуправления в реализации национальных проектов, в достижении поставленных целей огромна". "Призываю вас активнее участвовать в качестве экспертов по разным вопросам, - продолжил он. - Вы можете подсказать, где неправильно интерпретируются нормы того или иного закона". В качестве примера депутат привел дискуссии о реализации реформы об обращении с твердыми бытовыми отходами.

Со своей стороны первый замруководителя думских единороссов, президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев указал на то, что "на данный момент отсутствует системный подход к решению вопроса о цифровизации муниципального направления". "Конгресс, совместно с пилотными регионами, приступил к реализации этой задачи", - добавил парламентарий. В своем выступлении он также предложил создать при Конгрессе "экспертный совет по вопросам современной урбанистики, формирования комфортной городской среды и современных подходов к развитию городов".