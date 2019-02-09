Мемориальную доску писателю Даниилу Гранину открыли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Мемориальная доска почетному гражданину Санкт-Петербурга писателю Даниилу Гранину (1919-2017 годы) открыта в субботу на доме № 8 по Малой Посадской, где писатель прожил более 60 лет. Акция официально дала в Петербурге начало Году Гранина, посвященному 100-летию со дня его рождения, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, возложившая цветы к мемориальной доске. Автор мемориальной доски - петербургский скульптор, член Союза художников России Евгений Бурков, проект которого выбрала дочь писателя Марина Чернышева-Гранина. На розовом граните - барельефный бронзовый портрет Даниила Александровича, а под ним - его автограф, начертанный золотыми буквами.

Церемонию открыл президент Российского книжного союза, председатель оргкомитета по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Даниила Гранина Сергей Степашин. Он напомнил, что в этом доме Гранин писал такие широко известные произведения, как "Блокадная книга", "Зубр, "Мой лейтенант" и "Последняя тетрадь". Степашин сообщил, что в субботу в стране открылся марафон по сбору книг, которые будут направлены в сельские школы, памяти Даниила Гранина.

"Те произведения, которые написал Гранин, их герои, те образы, которые он создал, - это люди, с которыми хочется встречаться каждый день, это люди, в которых видишь своих друзей. Он всегда нас учил самому главному - смелости и справедливости. Он хорошо защищал наш город во все времена - и во время Великой Отечественной войны, и тогда, когда создавал свои произведения. Он очень любил город и город любил его", - сказал исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, поблагодарив всех, кто способствовал открытию мемориальной доски.

"Тихий голос Гранина часто звучал очень громко. Мы ценим его не только за вклад в литературу, но и за гражданскую позицию", - отметил выступивший на церемонии глава Роспечати Михаил Сеславинский.

В этот же день в большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоится торжественный концерт к 100-летию Даниила Гранина. Академический симфонический оркестр под управлением известного дирижера и друга писателя - народного артиста России Мариса Янсонса исполнит Пятую симфонию Бетховена и Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Солист - Денис Мацуев.