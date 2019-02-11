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Анатолий Серышев возглавил Совет при президенте РФ по делам казачества

В июне 2018 года он перешел на работу в администрацию президента РФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Анатолий Серышев назначен председателем Совета при президенте РФ по делам казачества. Соответствующее распоряжение, подписанное 8 февраля 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав Совета при президенте РФ по делам казачества... изменения, включив в него Серышева А.А. - помощника президента РФ (председатель Совета) и исключив из него Беглова А.Д.", - говорится в документе.

Анатолий Серышев с декабря 2016 года по июнь 2018 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. В июне 2018 года перешел на работу в администрацию президента РФ, где стал помощником главы государства. С июня того же года входит в Совет при президенте РФ по противодействию коррупции.

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Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичРоссия
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