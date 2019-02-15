Зимняя жизнь арены. Стадион ЧМ-2018 стал самым популярным местом отдыха в Нижнем Новгороде

После чемпионата мира по футболу пространство стадиона "Нижний Новгород", где прошли шесть игр мирового первенства, остается одним из самых посещаемых в городе. Нижний Новгород стал первым городом, принимавшим ЧМ, в котором разработали и реализовали концепцию использования инфраструктуры стадиона в зимнее время. Там, где летом был асфальт и технические площадки, сейчас располагается самый крупный в городе каток, который уже посетили больше 80 тыс. человек. Коньки с автографом Пройдя через гейт на площадку перед стадионом, попадаешь в пространство, которое напоминает столичный Парк Горького в миниатюре. Сразу за входом расположена ярмарка — стилизованные киоски с подсветкой, где можно купить все, начиная от сувениров или атрибутики нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" до фирменного стритфуда — порции жареного картофеля, который готовят здесь по особому рецепту. Справа от ярмарки — два катка: один — с натуральным льдом, его площадь около 10 тыс. кв. метров; другой, с искусственным, меньше — около 800 кв. метров. Те, кто устал кататься, могут зайти в кафе — его сделали в помещении одной из касс стадиона, или в зону отдыха, где проходят бесплатные занятия по английскому языку и мастер-классы. Все вместе это составляет проект "Зимняя сказка". Создание самой крупной в Нижнем Новгороде развлекательной площадки стало первым экспериментом по развитию инфраструктуры вокруг стадиона "Нижний Новгород".

Описание В киосках продают еду и сувениры © Михаил Солунин/ТАСС

"Зимняя сказка" открылась 15 декабря, вся работа по созданию этого пространства заняла чуть больше месяца. "Мы думали, как использовать эту территорию в рамках программы наследия ЧМ, какой крупный проект запустить — зимой всегда сложнее с выбором. Зная, что есть такой запрос у нижегородцев, приняли решение сделать на территории перед стадионом самый большой в городе каток", — рассказывает начальник отдела по внешним коммуникациям нижегородской дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Аделя Шарадзе. В первый день на площадке "Зимней сказки" был ажиотаж — пришло около 12 тыс. человек. На искусственном льду мастер-класс для нижегородцев провел известный фигурист, призер Олимпийских игр Илья Авербух. Оба катка у стадиона рассчитаны в общей сложности более чем на 700 человек — столько пар коньков приобрели к открытию площадки, рассказывают организаторы. Если повезет — можно взять коньки с подсветкой или с автографом звездного гостя. В прокате есть, например, коньки, на которых расписался тренер футбольного клуба "Нижний Новгород", а в прошлом игрок российской сборной Дмитрий Черышев. Мобильное приложение для катка Каток работает ежедневно, кроме понедельника. Больше всего посетителей традиционно в выходные дни, когда площадку посещают от 600 до 1,5 тыс. человек. На каток приходят парами и целыми семьями, некоторые приезжают сюда специально из отдаленных районов города. Нижегородец Михаил Чакрыгин профессионально занимается греко-римской борьбой, а на каток, по его словам, приходит вместе с подругой, чтобы отдохнуть. "Мы проводим здесь каждые выходные. Это замечательное место, чтобы выстроить свой досуг и насладиться моментом", — говорит спортсмен.

Нижегородец Руслан пришел на каток вместе с супругой и детьми уже в третий раз. "Каток здесь хороший, удобные раздевалки, на площадке можно купить напитки и перекусить", — отметил собеседник. По его словам, его дети начали кататься на коньках в три года. "В пять лет уже уверенно стоят на коньках", — добавил он. В дирекции отмечают, что пространство "Зимней сказки" рассчитано прежде всего на семейный отдых. "Многие приходят просто погулять, посетить ярмарку. В Нижнем Новгороде не так много площадок, на которые можно прийти всей семьей. Все, что проходит на территории "Зимней сказки" — развлекательные программы, мастер-классы, школа английского языка, — для посетителей бесплатно. Плата берется только за выход на лед и за прокат коньков", — уточнила Шарадзе. "Многие, кто не успел познакомиться со стадионом летом, приходят посмотреть, что здесь происходит, посмотреть на сам стадион. Много посетителей из отдаленных районов Нижегородской области, во время январских праздников было большое число гостей из других регионов страны", — добавила собеседница. Со времени запуска проекта площадку посетило более 82 тыс. нижегородцев и гостей города. До закрытия "Зимней сказки" их число может превысить 110 тыс. человек, рассчитывают в дирекции.

Мотивировать нижегородцев на занятия спортом организаторы решили в том числе через специальное мобильное приложение, которым можно воспользоваться только на территории "Зимней сказки". Скачать его можно в AppStore и GooglePlay. С помощью приложения можно узнать, какое расстояние вы проехали по катку и сколько калорий удалось сжечь. Результатами можно поделиться в социальных сетях. Те, кто проехал три километра, могут получить билет на каток (с возможностью бесплатного проката коньков). За пять километров предусмотрены призы от партнеров площадки, например сертификаты на посещение фитнес-клуба или на романтический ужин. "У нас уже появился рекордсмен — молодой человек катался на льду без остановки пять часов и забрал три приза", — отметила Шарадзе. Школьный автобус и свадьба на льду Большое число посетителей площадки привлекает разнообразие возможностей для отдыха, отмечают в дирекции. Например, на территории "Зимней сказки" работают два необычных кафе. Под одно из них переоборудовали кассу стадиона, а второе находится в желтом школьном автобусе — его специально привезли в Нижний Новгород из США. "Таких автобусов всего два в России. Второй — в Москве, сейчас его оборудуют под фудтрак. Внутри нашего автобуса установлена миниатюрная кухня, где готовят бургеры. Кафе пользуется большой популярностью среди молодежи", — рассказала специалист по связям с общественностью нижегородской дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Виктория Гненик.

Описание Внутри школьного автобуса готовят бургеры © Михаил Солунин/ТАСС

Здесь есть зона мастер-классов, открыт разговорный клуб на английском языке, который можно свободно посещать. "После чемпионата мира нам очень не хотелось забывать о той международной истории, которая происходила в дни матчей в Нижнем Новгороде и частью которой мы стали. Именно поэтому мы решили развивать навыки владения английским языком у горожан", — отметила Гненик.

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По словам организаторов, программа развлекательной площадки меняется изо дня в день и особенно в праздники. Например, в День святого Валентина на катке провели символическую церемонию регистрации браков и конкурс на самый долгий поцелуй. В зоне мастер-классов можно было сделать валентинки, а на всей территории площадки действовала акция "Любовь на коньках". Те, кто еще в поиске, могли сделать фото на одной из специально созданных площадок, выложить его в соцсеть и договориться о первом свидании на катке. Площадка "Зимней сказки" будет работать до 10 марта, она закроется в конце масленичной недели. В оставшееся время на территории вокруг стадиона пройдет еще несколько крупных мероприятий: мастер-классы по фигурному катанию для воспитанников детских домов, открытый марафон по скандинавской ходьбе и другие. Сейчас организаторы разрабатывают концепцию новой площадки, которая будет работать рядом с главным спортивным объектом города в весенне-летний период.