Как не потерять Арктику? Почему люди продолжают покидать Крайний Север

С 2010 года численность населения арктических улусов уменьшилась почти на 8% — до 67 тыс. человек

Власти Якутии отмечают, что теряют арктическое население. За девять лет на треть стало меньше людей, занимающихся оленеводством, а поголовье оленей сократилось почти на четверть. О том, как правительство региона пытается остановить отток местных жителей и что мешает развитию северных территорий республики, — в материале ТАСС. "Жизнь здесь — выживание" В некогда развивающемся промышленном поселке Депутатский, центре Усть-Янского района, было две волны оттока населения. Первая пришлась на 1990-е годы, а вторая уже на конец 2000-х — после банкротства единственного оловодобывающего предприятия. В советское время здесь производилось более половины высококачественных оловоконцентратов страны. Численность населения, согласно официальным данным, сократилась за почти 30 лет с 13,3 тыс. до менее 3 тыс. жителей. До столичного Якутска отсюда можно добраться наземным путем — 2068 км или воздушным — 1025 км. Билет на самолет в один конец стоит в среднем 15 тыс. рублей.

"Люди уезжают, потому что жизнь здесь — выживание… Холод, полярная ночь. Продукты дорогие. Половина зарплаты уходит на еду, а денег накопить почти невозможно", — рассказывает местный житель Д. К примеру, килограмм картошки в местных магазинах стоит 240 рублей, помидоры — 300, лук репчатый – 250, булка хлеба — 60. Десяток яиц обойдется в 270 рублей. Расцвет поселка пришелся на 1980-е. "Заработки доходили до 1000 рублей (при средней зарплате в СССР 150 рублей). Сейчас остались в основном пенсионеры, которые ждут получения жилищных сертификатов для переезда в другие регионы. Очередь из жителей района — около 3 тыс. человек. Получат ли они квартиры при жизни?" — задается вопросом собеседник. "Все менять надо, — уверен он. — Остались разрозненные мелкие артели золотодобытчиков. И те неохотно берут на работу местных, предпочитая привлекать мигрантов из Средней Азии". Местным жителям остается работать в немногочисленных бюджетных учреждениях: школе, детском саду, пожарной части, администрации. Хорошей в районе считается зарплата в 40 тыс. рублей. Почему Арктика другая? Этой территории нужен особый подход, подчеркивает председатель комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики парламента Якутии Елена Голомарева. "Наиболее бедными являются представители коренных малочисленных народов, занимающиеся традиционными видами хозяйства. Необходимо вернуть все нормы, которые были ранее: безвозмездное пользование землями для ведения традиционного природопользования, первоочередное предоставление рыболовных участков без аукциона", — считает парламентарий.

Некоторые нормы федерального природоохранного, земельного законодательства негативно сказываются на жизни общин коренных малочисленных народов Севера. "Республика пытается решить вопросы развития арктических территорий, в том числе принимая законы на региональном уровне. Это немного придержало отток населения. Однако нам далеко до того уровня социальной поддержки, который был в 1970–1980-х годах", — считает Елена Голомарева. Позитивная динамика наблюдается в двух арктических районах — Оленекском и Анабарском, где ведется добыча алмазов. "Арктике нужны социально ответственные недропользователи. Только в этих двух районах из 22, где занимаются оленеводством, зарплату довели до 40 тыс. рублей. В остальных районах ее довели до уровня МРОТ (на севере Якутии составляет 31 256 рублей)", — привела пример депутат. Ситуация постепенно улучшается, считает Елена Голомарева. В 2013 году оленеводы получали около 7 тыс. рублей, а чумработницы — чуть больше 3 тыс. рублей. "Сегодня Арктика — наша общая боль" Власти Якутии признают, что с Арктикой связано будущее экономическое развитие региона. Северная часть республики содержит огромные запасы неосвоенных полезных ископаемых. "Арктика — это будущее. Но сегодня это наша общая боль! С каждым годом Крайний Север республики становится все более безлюдным", — признает глава Якутии Айсен Николаев. Для решения накопившихся социально-экономических проблем Арктики в конце прошлого года региональный госкомитет был преобразован в Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера.

Экономический рост северных улусов республики связан сегодня с формированием Северо-Якутской опорной зоны развития Арктической зоны России, считают власти региона. Упор будет сделан на транспортную инфраструктуру вокруг Северного морского пути. Это реконструкция портов, создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, строительство которой начнется уже в 2019 году. В рамках национальных проектов начнется масштабная реконструкция северных аэропортов. Хорошая транспортная доступность даст толчок развитию Арктики, освоению недровых запасов мирового масштаба. "Наша задача — создавать все условия для привлечения инвестиций, помогать бизнесу в продвижении и реализации крупных инвестпроектов. В Арктике должно возродиться и развернуться масштабное промышленное производство", — считает глава Якутии Айсен Николаев. Традиции в условиях современности Для позитивных изменений необходимо принятие регионального закона о северном оленеводстве в новой редакции, считает общественный деятель, заведующий кафедрой арктического права и права стран АТР юридического факультета СВФУ Анатолий Слепцов. Якутия занимает одно из ведущих мест в стране по поголовью северных домашних оленей. Сегодня здесь 157 тыс. голов — это 40,9% от имеющихся в Дальневосточном федеральном округе и 8% от общего количества в России.