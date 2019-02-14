{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российский инвестиционный форум - 2019

Строительство "летящего моста" в Ростове-на-Дону начнется в 2019 году

Объект планируют сдать в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство пешеходного "летящего моста" в Ростове-на-Дону начнут в этом году, сообщил ТАСС  в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава администрации города Виталий Кушнарев.

По его словам, на конкурс по созданию концепции "летящего моста" архитекторы представили около 30 проектов, из которых власти выбрали наиболее реализуемый.

"Уже в феврале на заседании гордумы будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации. Планируем начать строительство в этом году, а в 2020 году его сдать", - сказал Кушнарев.

По словам Кушнарева, левый берег реки Дон, где расположен построенный к чемпионату мира по футболу стадион "Ростов-арена", - это территория перспективного освоения. На площади в 200 га планируют строить спортивные объекты и торгово-развлекательные центры. Позади стадиона построят новый жилой квартал площадью 26 га.

Ранее сообщалось, что власти Ростова-на-Дону планируют построить пешеходный "летящий мост", соединяющий стадион "Ростов-Арена" и парк на левом берегу реки Дон, построенный к чемпионату и расположенный через дорогу от стадиона. Предполагается, что новый мост будет проходить со стороны парка на автомобильную парковку, которая находится напротив стадиона. Стоимость проекта пока неизвестна.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
Минниханов предложил Минстрою создать стандарты благоустройства общественных пространств
По мнению президента Татарстана, к этой работе необходимо подключать молодых архитекторов и приглашать иностранных специалистов
Читать полностью