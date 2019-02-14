Строительство "летящего моста" в Ростове-на-Дону начнется в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство пешеходного "летящего моста" в Ростове-на-Дону начнут в этом году, сообщил ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава администрации города Виталий Кушнарев.

По его словам, на конкурс по созданию концепции "летящего моста" архитекторы представили около 30 проектов, из которых власти выбрали наиболее реализуемый.

"Уже в феврале на заседании гордумы будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации. Планируем начать строительство в этом году, а в 2020 году его сдать", - сказал Кушнарев.

По словам Кушнарева, левый берег реки Дон, где расположен построенный к чемпионату мира по футболу стадион "Ростов-арена", - это территория перспективного освоения. На площади в 200 га планируют строить спортивные объекты и торгово-развлекательные центры. Позади стадиона построят новый жилой квартал площадью 26 га.

Ранее сообщалось, что власти Ростова-на-Дону планируют построить пешеходный "летящий мост", соединяющий стадион "Ростов-Арена" и парк на левом берегу реки Дон, построенный к чемпионату и расположенный через дорогу от стадиона. Предполагается, что новый мост будет проходить со стороны парка на автомобильную парковку, которая находится напротив стадиона. Стоимость проекта пока неизвестна.