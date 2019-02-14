Вологодский губернатор предложил втрое увеличить поместье Деда Мороза в Великом Устюге

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил втрое увеличить площадь поместья Деда Мороза в Великом Устюге для привлечения новых туристов. С такой инициативой он выступил в ходе круглого стола "Как развивать туризм: меняем парадигму принятия инвестиционных решений в отрасли" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Я предлагаю увеличить размер вотчины Деда Мороза в три раза - с 52 гектаров до 150 гектаров. Я приглашаю инвесторов", - сказал Кувшинников.

По его словам, в области уже реализован механизм предоставления льгот для инвесторов, которые готовы вложить в экономику региона более 50 млн рублей, этот механизм может стать выгодным для компаний, которые готовы вложиться в строительство новых туристических объектов в вотчине Деда Мороза.

Кувшинников отметил, что сейчас ежегодно поместье Деда Мороза в Великом Устюге посещают около 350 тыс. человек. "Надо, чтобы ее посещали миллионы. Надо ездить не к Йоулупукки (Дед Мороз в финской культуре - прим. ТАСС) и не к Санта-Клаусу в Америку, надо, чтобы наши дети из регионов РФ ездили в сказку к нам в Вологодскую область", - отметил глава региона.

Вотчина Деда Мороза находится в Великом Устюге Вологодской области. В вотчине находится аттракционы, гостиницы, парк развлечений для детей и другие объекты инфраструктуры для туристов.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.