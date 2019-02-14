Госсовет Татарстана поддержал обращение к Медведеву о госпрограмме по ликвидации борщевика

КАЗАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана приняли два обращения к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, одно из них касается необходимости разработки госпрограммы для уничтожения борщевика Сосновского. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Госсовета республики по итогам заседания парламента.

Обращение в начале февраля поддержали члены комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарстана. Согласно приведенной на заседании статистике, площадь распространения борщевика в регионе в 2017 году составляла порядка 109 га, за прошлый год 536 га. За последние два года около 500 жителей Татарстана получили ожоги от растения.

"Депутаты рассмотрели и поддержали обращение Госсовета Татарстана к Медведеву по вопросу необходимости разработки государственной программы по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории РФ. Данный документ также будет направлен в законодательные органы субъектов страны с просьбой поддержать его", говорится в сообщении пресс-службы.

Депутаты также приняли обращение к Медведеву о запрете остановки и стоянки автотранспорта без номеров или с нечитаемыми знаками на платных парковках или дорогах с соответствующими знаками. Согласно тексту документа, федеральное законодательство этого не предусматривает. Депутаты считают, что из-за недобросовестных водителей люди часто не могут найти место для парковки автомобиля.