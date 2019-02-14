В Брянской области в 2019 году введут в эксплуатацию пять полигонов ТКО

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Брянской области до конца 2019 года намерены ввести в эксплуатацию пять полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Это позволит снизить расходы по их транспортировке, сообщил ТАСС губернатор региона Александр Богомаз на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Да, здесь пять полигонов. Объем, по-моему, более 130 тыс. м кубических. Мы в этом году их вводим. Это позволит нашему [региональному оператору] по твердым бытовым отходам уменьшить накладные расходы, когда приходится с близлежащих районов возить мусор в другие районы. Процесс тяжелый, он нужен, необходим, потому что мы должны навести порядок с твердыми бытовыми отходами", - сказал Богомаз.

В Брянской области сейчас действует 16 полигонов для размещения ТКО. Новые полигоны строят в Карачевском, Злынковском, Красногорском, Погарском и Выгоничском районах.

По словам губернатора, в регионе действуют одни из самых низких в стране тарифы на вывоз мусора. "Это 90 рублей для каждого человека, и 520 за каждый куб - это для промышленности и предприятий", - добавил Богомаз.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.