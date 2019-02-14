Власти Петербурга предложили выборочно переводить дома на закрытую схему теплоснабжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, при поддержке вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского, предложил изменить условия Федерального закона "О теплоснабжении", предусматривающего отказ от централизованных открытых систем теплоснабжения, реализация которого приведет к подорожанию коммунальных услуг. Инициаторы поправок предлагают переводить дома на закрытую схему горячего водоснабжения (ГВС) только при экономической обоснованности и необходимости повышения качества горячей воды, сообщил ТАСС в четверг Шаскольский.

При открытой системе подачи теплоснабжения горячая вода поступает к кранам непосредственно из отопительной системы, а при закрытой системе в дом поступает водопроводная вода, нагретая в теплообменнике. Перевод всех потребителей Петербурга на закрытую схему теплоснабжения, по условиям Федерального закона "О теплоснабжении", должен быть осуществлен до 1 января 2022 года, объем инвестиций энергоснабжающих компаний составит примерно 100 млрд рублей.

"Массовый перевод систем теплоснабжения Санкт-Петербурга на закрытую схему ГВС является ошибкой, поэтому мы обсуждаем возможность ввода изменений в часть 9 статьи 20 Федерального закона № 190-ФЗ "О теплоснабжении". Мы предлагаем установить условие, при котором перевод системы на закрытую схему будет необходим только в случае неудовлетворительного состояния воды, либо при экономической эффективности этих работ. В этом году мы поймем будут ли внесены изменения", - сказал он.

О том, на сколько процентов могут подорожать коммунальные услуги при массовом переходе на закрытую схему ГВС, Шасколькский не уточнил, отметив, что прогнозные расчеты пока не завершены.

По оценкам зампредседателя городского комитета по энергетике Светланы Мельниковой, для перевода всех потребителей Санкт-Петербурга - около 22 тыс. многоквартирных домов - на закрытую схему теплоснабжения потребуется около 100 млрд рублей. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств теплоснабжающих организаций.

По оценкам профильного комитета, для перевода систем теплоснабжения Санкт-Петербурга на закрытую схему ГВС, теплоснабжающим предприятиям потребуется дополнительно привлечь 3 тыс. высококвалифицированных специалистов по монтажу и наладке систем отопления, установить более 50 тыс. насосов, 40 тыс. единиц теплообменного оборудования и 25 тыс. комплектов автоматики и устройств для учета тепловой энергии.

Опыт по переходу на закрытую схему в Петербурге

У теплоснабжающих предприятий города есть опыт по переводу многоквартирных домов на закрытую систему водоснабжения, отметил Шаскольский. На такую схему были переведены несколько домов на улице Вавиловых, а в Кронштадте жители отказались от реконструкции внутридомовых сетей, реализуемой компанией "ТЭК СПб".

"Управляющая компания жилого дома в Кронштадте отказалась от внедрения системы из-за предстоящего увеличения платы за коммунальные услуги и перекладки труб в квартирах, так как существующие стальные трубы не, предназначенные для теплоснабжения, не предназначены для подачи подогретой холодной воды", - добавил Шаскольский.