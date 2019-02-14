Инвесторы из Индии планируют запустить в Грозном производство медицинских изделий

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Инвесторы из Индии планируют запустить производство медицинских субстанций и изделий на территории особой экономической зоны в Грозном. Соглашение об этом подписал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев с представителем ООО "РК Групп" на форуме в Сочи.

"С нашим партнером мы подписали намерение о реализации инвестиционного проекта "Производство медицинских субстанций и изделий медицинского назначения" на территории будущей ОЭЗ промышленно-производственного типа в Грозном. Реализация проекта позволит создать 70 рабочих мест. Это будет второй проект индийской компании "РК Групп" в Чечне, на стадии открытия находится проект по производству медицинских стендов", - сказал Хучиев.

Власти Чечни также подписали в рамках форума соглашение о сотрудничестве с компанией ООО "Сименс". Предметом соглашения является внедрение в регионе инновационных энергосберегающих технологий, системы распределения электроэнергии, а также создание и развитие системы управления зданиями на основе интеллектуальных сетей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.