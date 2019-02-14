Приморские власти пригласили океаногрофа Кусто для помощи косаткам бухты Средней

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Приморского края Олег Кожемяко пригласил океанографа (сына Жака-Ива Кусто) Жана-Мишеля Кусто для оказания помощи косаткам и белухам из "китовой" тюрьмы. Об этом Кожемяко сообщил ТАСС во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух, позднее, по сообщениям региональных СМИ, три белухи пропали. В связи с выловом косаток и белух возбуждено уголовное дело о незаконной добыче.

"Обратились к сыну Жака-Ива Кусто, если у него есть желание приехать, мы с удовольствием его встретим. Рекомендации и советы были бы очень востребованы", - сказал Кожемяко. Он уточнил, что региональные власти наблюдают за ситуацией и ищут "парнеров, механизмы для решения дальнейшей судьбы".

"Ученые по нашей просьбе наблюдают за ними, пока мы не видим никаких угроз жизни", - сказал Кожемяко.

Ранее французский океанограф, исследователь Жан-Мишель Кусто - сын исследователя Жака-Ива Кусто - обратился к руководству страны с просьбой спасти косаток и белух, вернув их в естественную среду.