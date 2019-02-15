Новый корпус Ненецкой окружной больницы сдадут в 2022 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Новый корпус (пристройка) Ненецкой окружной больницы в Нарьян-Маре начнет работать в 2022 году, сообщил в пятницу губернатор Александр Цыбульский в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы подготовили проектно-сметную документацию, она внесена в министерство здравоохранения в январе, сейчас идет процесс включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу, надеюсь, в этом году мы приступим к практической реализации. По нашим планам, к 2022 году эта пристройка должна полноценно заработать и начать принимать пациентов", - сказал Цыбульский.

По словам губернатора, стоимость проекта около 1,2 млрд рублей. "Общий объем финансирования порядка 1,2 млрд, больше 450 млн рублей мы планируем потратить из регионального бюджета, остальное планируем попросить нас поддержать коллег из федерального министерства. Этот проект поддержан президентом, он дал соответствующие поручения", - пояснил собеседник агентства.

Как рассказал Цыбульский, в действующей больнице не хватает площадей, а часть помещений в аварийном состоянии. "У нас сильный дефицит площадей внутри больницы, это будет перераспределение существующих служб, плюс организация сосудистого центра, и нам крайне важно строительство инфекционного отделения. Существующее сегодня здание 1930-х годов постройки находится в откровенно аварийном состоянии", - добавил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.