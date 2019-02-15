Проект "Цифровой паспорт жителя Ненецкого АО" запустят в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Проект "Цифровой паспорт жителя Ненецкого автономного округа" будет запущен в 2019 году, сообщил в пятницу губернатор Александр Цыбульский в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Обязательно на этот год мы планируем запустить цифровой паспорт жителя Ненецкого автономного округа. Это электронная карточка, на которой будут прописаны все необходимые льготы, преференции, платежи, на которые человек имеет право", - сказал Цыбульский.

По словам губернатора, сейчас электронная карточка действует в качестве проездного в городском транспорте. "Планируется существенно расширить ее функционал в качестве социальной наполняемости, большую часть вещей, которые связаны с оплатой ЖКХ, иных социальных услуг, все это будет привязано к этой карте. По сути это будет идентификационный документ, на который будет записано максимальное количество услуг", - пояснил собеседник агентства.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.