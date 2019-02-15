Цыденов: "дальневосточный гектар" в Бурятии актуален больше для местных жителей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Программа "дальневосточного гектара" в Бурятии, которая начнет работать в республике с июня 2019 года, будет более востребована среди местных жителей, нежели среди людей из других российских регионов. Об этом заявилв интервью ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. Нормы закона о "дальневосточном гектаре" начнут работать в этих субъектах с июля 2019 года: с 1 июля право подать заявление на земельный участок на территории своего региона получат жители, зарегистрированные в нем, с 1 февраля 2020 года - жители всех регионов Дальнего Востока, с 1 августа 2020 года - все россияне.

"Ориентируемся на то, что в основном это будут местные жители. Земля у нас все-таки суровая, мы не думаем, что приедет кто-то для того, чтобы просто землю получить: понятно, что с землей надо работать, и, если в течение определенного периода на ней ничего не делаешь, участок изымается. Мы понимаем, что, в первую очередь, программа "дальневосточного гектара" больше выгодна для наших собственных жителей," - сказал Цыденов, добавив, что это еще и "достаточно хорошая возможность начать свое дело".

Глава Бурятии отметил важность программы для фермеров, которые не имеют возможности оформить жилье, возведенное на землях сельскохозяйственного назначения. "У нас есть проблемы: фермер, получив землю сельхозназначения и построив на ней дом, не может его оформить. Если этот фермер оформит землю как дальневосточный гектар, то он уже сможет использовать ее под жилищное строительство, - пояснил глава Бурятии. - Поскольку фермы, участки фермерские, где пасется скот, разбросаны и практически все находятся вне земель муниципалитета, строиться там нельзя, а программа даст возможность оформить жилье, получить нормальную прописку, развиваться дальше".

Ранее председатель Ассоциации фермеров Республики Бурятия, председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров сообщал ТАСС, что в республике на отдаленных территориях есть более 2 тыс. так называемых гуртов (скотоводческих стоянок), порядка 120 тыс. личных подсобных хозяйств в селах и деревнях. Программа "дальневосточного гектара", по его мнению, поможет сохранить и развить в регионе малые села. С помощью развития таких малых сел, сохранения традиций животноводства можно обеспечить устойчивый рост населения, уверен он.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.