В тамбовской усадьбе Рахманинова в 2019 году построят гостиницу и летнюю сцену

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Гостиницу на 60 мест и летнюю сцену построят в 2019 году в усадьбе композитора Сергея Рахманинова, расположенной в селе Ивановка Тамбовской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор Александр Никитин в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы сейчас активно работаем над развитием инфраструктуры "Ивановки", которая входит в крупнейший туристско-рекреационный кластер "Рахманиновский". В прошлом году мы ввели [в эксплуатацию] шикарный Дом культуры на 200 мест, я бы даже назвал его Дворцом культуры, который позволяет принимать конкурсы и фестивали международного масштаба. В этом году одна из крупнейших агропромышленных компаний региона построит на территории усадьбы гостиницу на 60 мест, земельный участок ими уже приобретен. Народный артист, пианист Михаил Плетнев за свои личные средства построит летнюю сцену", - сказал губернатор.

По словам Никитина, в настоящий момент власти региона также ведут работу по присвоению усадьбе "Ивановка" статуса федерального музея-заповедника. "Новый статус даст еще больше возможностей этому прекрасному месту. Это будет первая в Тамбовской области разновидность музея под открытым небом", - подчеркнул губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.