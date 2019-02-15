Место для порта по перевалке грузов по СМП в Азию планируется выбрать на Камчатке в марте

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Место расположения терминала для перевалки контейнеров по Северному морскому пути (CМП) из западных регионов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет выбрано в марте. Об этом сообщил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Ранее сообщалось, что в рамках форума Ленинградская область и Камчатский край подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах, в рамках которого, в частности, планируют развивать транспортный коридор для перевалки грузов по Северному морскому пути.

"Соглашение, которое мы подписали, для нас является очень важным, потому что коллеги предлагают построить терминал у нас в Авачинской бухте для обработки контейнеров, которые будут перевозиться Севморпутем с западной точки нашей страны и в обратном направлении. <...> В середине марта коллеги прилетят к нам, мы будем определяться по месту, где этот порт может быть расположен", - сообщил Илюхин.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что область ведет переговоры о создании новых возможностей доставки контейнерных грузов из стран Азии через Северный морской путь, чтобы затем через порт Росток доставлять их в остальные портовые терминалы Европы.

Власти Камчатки работают над проектом морского перегрузочного терминала в Авачинской бухте. Терминал облегчит перевалку грузов с судов тяжелого ледового класса на суда более легкого класса для поставки продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Регион географически расположен так, что при освоении Северного морского пути самым высокоширотным незамерзающим портом может быть порт Петропавловск-Камчатский.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.