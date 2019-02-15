Тюменский губернатор считает, что аэропорт в Тобольске поспособствует развитию туризма

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство нового аэропорта рядом с городом Тобольском в Тюменской области откроет новые возможности для развития города как туристического центра региона. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор области Александр Моор.

Ранее сообщалось, что компания "Сибур" и власти области рассматривают возможность строительства аэропорта в Тобольске, для этого был создан проектный офис.

"Появление аэропорта открывает новые возможности для развития Тобольска как туристического центра. <…> Мы вместе с "Сибуром" все просчитываем, возможности у компании есть, самый сложный вопрос стоит в эффективной эксплуатации. <…> "Сибур" привлекает для консультации одного из аэропортовых операторов для помощи в разработке концепции, создании финансовой модели, при которой аэропорт сможет сам себя окупать", - сказал Моор.

Он выразил надежду, что совместное обсуждение всех необходимых параметров будет завершено в 2019 году, после чего можно будет перейти к проектированию. Управляющий директор "Сибура" Алексей Козлов сообщил ТАСС, что место для аэропорта уже выбрано.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Туристический потенциал

Тобольск является частью "Императорского маршрута", который реализуется под эгидой Минкультуры РФ совместно с фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут охватывает места пребывания царской семьи и проходит через Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень и Омск.

В 2018 году в Тобольском музее-заповеднике в здании Губернаторского дома, который в XIX веке являлся резиденцией Западносибирского генерал-губернатора, открылся музей семьи последнего российского императора Николай II. В этом доме содержалась под арестом царская семья во время ссылки с августа 1917 года по апрель 1918 года до высылки в Екатеринбург.

Посетители музейной экспозиции могут увидеть личные вещи семьи Романовых и предметы быта. Это фарфоровые пасхальные яйца 1912 года с монограммами Николая II и Александры Федоровны, редкие фотографии царской семьи и "волшебные фонари" (аппараты для проекции изображении в XIX-XX века).