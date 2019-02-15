Мэр южнокорейского Пхохана посетит открытие "Берингии" на Камчатке

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Мэр южнокорейского города Пхохан посетит торжественное открытие традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" на Камчатке, которое состоится 23 февраля. Об этом сообщил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проходит с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. В 2019 году торжественное открытие состоится 23 февраля, мероприятие будет вести Валдис Пельш, кроме того, перед зрителями выступит арт-группа Soprano Турецкого.

"К нам прилетает в гости мэр города Пхохан с делегацией бизнесменов 23 февраля <...> на "Берингию", познакомиться с территорией", - сообщил Илюхин.

По данным регионального правительства, 2 марта состоится праздник, посвященный старту "Берингии" в селе Эссо. Технический старт гонки назначен на 3 марта. Ожидается, что она 2019 года завершится 23 марта.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.