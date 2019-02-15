Проект преобразования исторической части Нижнего Новгорода оценивается в 12 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Преобразование старейшего района Нижнего Новгорода с сохранившейся исторической застройкой - Започаинья - оценивается предварительно в 12 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется реализовать проект по восстановлению исторической части города. В качестве пилотной территории рассматривается улица Ильинская, которая является частью района Започаинье и занимает площадь в 70 га. На улице расположено около 100 объектов культурного наследия и около 117 ценных объектов историко-градостроительной среды.

"Предполагаемые объемы финансирования проекта около 12 млрд рублей. Это расчет для всей территории Започаинья, которая составляет 200 гектаров. Без поддержки федерального бюджета невозможно выделение таких средств. Мы сейчас проводим совместную работу с правительством страны", - сказал Никитин.

Он добавил, что по инициативе правительства Нижегородской области в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" включено мероприятие по восстановлению и развитию исторических территорий городов.

"Сейчас предстоит определить формат реализации данных мероприятий и источник их финансирования", - уточнил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.