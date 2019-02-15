Роструд, Ростехнадзор и Росуглепроф проведут проверки угольных предприятий в 18 регионах

ТАСС, 15 февраля. Роструд, Ростехнадзор и Росуглепроф проверят более 50 предприятий угольной отрасли в 18 регионах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

"В соответствии с поручением правительства РФ по организации совместных проверок в 2019 году работодателей угольной отрасли по вопросу реализации предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости сформирован график совместных проверок угольных компаний территориальными органами Роструда, Ростехнадзора и Росуглепрофа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверки пройдут в 53 организациях в 18 российских регионах, в то числе в Красноярском, Забайкальском, Приморском крае, Республике Хакасия и Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что приставы по решению суда приостановили работу нескольких шахт в Кузбассе из-за непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, занятых на производстве.