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Власти Петербурга будут расширять полномочия и финансовую самостоятельность районов города

Врио губернатора Александр Беглов отметил, что каждый район Санкт-Петербурга можно приравнять к среднестатистическому российскому городу с численностью населения свыше 100 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Главы районов Санкт-Петербурга получат дополнительные полномочия в административной и финансовой сфере для того, чтобы иметь возможность более эффективно решать проблемы на местах. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов на заседании Общественной палаты Петербурга.

Ранее в пятницу Беглов провел совещание с главами районов, на котором отметил большое количество жалоб от населения на содержание города, особенно на уборку улиц. По его словам, "нарушены коммуникации между администрациями районов и жителями, и система управления тоже нарушена". Проблемными аспектами он назвал также излишнюю централизацию власти и недостаток полномочий у районных администраций.

"Централизованное управление происходит через комитеты, а у районов не оказалось полномочий - ни административных, ни финансовых. Мы приняли решение о том, что нужно расширить полномочия районов в финансовом плане", - сообщил Беглов.

Он обратил внимание, что каждый район Санкт-Петербурга можно приравнять к среднестатистическому российскому городу с численностью населения свыше 100 тыс. человек, поэтому главы районов должны иметь возможность решать проблемы самостоятельно. По его словам, принято решение о создании в каждом из 18 районов города собственной программы развития на ближайшие два-три года, при составлении которой должны учитываться мнения и предложения жителей района.

Врио губернатора также сказал о необходимости налаживать взаимодействие с муниципальными властями и создавать условия для того, чтобы в местное самоуправление приходили молодые специалисты - по мнению Беглова, для них это может стать "школой" управления. "Молодежь должна присутствовать во власти. А для этого их нужно воспитать, научить. Мы должны сделать все возможное, чтобы подготовить новое поколение управленческих кадров", - сказал врио губернатора.

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