В Воронеже в 2019 году начнется реконструкция виадука

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют в 2019 году начать реконструкцию виадука в Воронеже на улице 9 Января, которая связывает северо-западные окраины мегаполиса с его центром. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

"Мы договорились с Минтрансом. Есть такая программа - по технически сложным проектам, и мы постараемся в ее рамках привлечь дополнительное финансирование на этот виадук. Но даже если средств по программе не будет, мы начнем реконструкцию виадука в 2019 году за свой счет... Это более 700 млн рублей", - сказал Гусев.

Власти города несколько раз пытались начать ремонт виадука, но не смогли согласовать проект из-за технических сложностей: мост проходит над железной дорогой с высоким напряжением в контактной сети.

Губернатор добавил, что сейчас требуется не ремонт виадука, а его полная реконструкция. "Потому что несущая способность моста теряется, и сколько еще он сможет безопасно эксплуатироваться - три, пять, семь лет? - сказать сложно. Поэтому лучше сделать хорошо и быстро за год или за два", - объяснил он.

По его словам, реконструкцию постараются провести быстро из-за напряженного трафика по виадуку, который связывает центр города с его северо-западной окраиной, где располагаются крупные микрорайоны Придонской, Семилуки, а также ведется интенсивная застройка. В Воронеже насчитывается более 1,1 млн жителей, а улица 9 Января является самой протяженной в городе - ее длина почти 10 км. "Мы, возможно, в этом году подготовимся, закупим материалы и быстро сделаем все в 2020 году, но, может быть, все успеем и в 2019 году", - уточнил Гусев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.