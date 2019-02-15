Васильев: планированию застройки Махачкалы мешает беспорядок с собственностью земель

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев считает, что планированию застройки в столице республики Махачкале мешает отсутствие порядка с собственностью земельных участков.

Ранее Васильев предложил построить город-спутник Махачкалы для решения многолетней проблемы с незаконной застройкой в столице республики. Этот вопрос глава Дагестана намерен вынести на референдум.

"Озеро Акгель у нас есть [в Махачкале], красивое озеро. Оно застроено так хаотично, что там тоже придется работать. <...> Вокруг Акгель мы бы сейчас могли заявиться в парк, но не можем, потому что там только одна форма земельной собственности, муниципалитет может рассматривать сейчас под массовую застройку", - сказал Васильев в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, в Махачкале много участков, которые "застроены, отданы в аренду, с сомнительными документами, есть несколько владельцев, есть вообще без владельцев, непонятно кадастрированы".

"И вот пока мы все это не приведем [в порядок], мы не можем системно застроить этот участок, просто не можем. Потому что в одном месте собственность в форме долговременной аренды, в другом - вообще форма собственности не определена толком", - сказал глава региона.

Хаотичная застройка

Ранее ладимир Васильев в интервью ТАСС сообщил, что проверка в Дагестане показала - значительная часть зданий в республике возведена с грубыми нарушениями норм градостроительства. По словам главы Дагестана, для республики проблема хаотичной застройки является "животрепещущей".

Как сообщал первый замглавы Минстроя РФ Леонид Ставицкий в ходе рабочей встречи с Васильевым в ноябре 2018 года в Махачкале, специалисты министерства направлены в Дагестан для решения вопросов незаконной застройки. Ставицкий уточнял, что около 400 многоквартирных домов в Дагестане построены незаконно и часть из них уже заселена.

Сам Васильев ранее отмечал, что в Дагестане накопилось "большое количество проблем в области градостроительства и архитектуры, которые требуют комплексного и незамедлительного решения".

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.